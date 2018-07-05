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Роспотребнадзор: Грязная вода убивает население

Сегодня, 07:40

Роспотребнадзор докладывает о новых случаях смертности после употребления недезинфицированной воды. На 100% населения приходится 6,3% смертности.

По данным Роспотребнадзора, по сравнению со следующим годом смертность возросла вдвое, грязная вода буквально убивает население. Вода не соответствует заявленным нормам. Зарегистрированные случаи смертности были обнаружены на территории Мордовии, Калмыкия, Дагестана, Московской, Ивановской, Свердловской и Ростовской областях.

Сообщается, что многие страдают от заболеваний эндокринной системы, однако при ослабленном иммунитете возрастает риск смертности. Почти во всех регионах вода не соответствует нормам Роспотребназора. В этом году процент смертности после употребления воды составил 43%. Роспотребнадзор порекомендовал кипятить воду перед употреблением или же использовать дистиллированную.

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