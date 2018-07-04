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Советы коммунальщиков в Самаре улучшат демографическую ситуацию

Сегодня, 18:02

В связи с проведением Чемпионата мира в Самаре зафиксировали рекордное количество потребленной воды – на 10% больше, чем в остальное время. Коммунальные службы нашли оригинальный выход, который поможет снизить затраты на потребление водных ресурсов.

Единственное, чего не учли в Самаре – так это то, что советы коммунальщиков разве что улучшат демографическую ситуацию, но никак не снизят потребляемые объемы. Сотрудники службы в шуточной форме посоветовали местным жителям «принимать душ вдвоем».

РКС отмечает, что не пострадают лишь те районы, в которых уже была проведена модернизация. Давление в районах со старыми насосными станциями однозначно снизится.

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