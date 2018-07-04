Яма образовалась в асфальте у «Речного вокзала» в Новосибирске

Сегодня, 15:07

Новосибирцы в шутку назвали обрушение «началом предварительных работ по строительству метрополитена».

ЧП случилось на участке проезжей части дороги, поблизости от станции метро «Речной вокзал» в Новосибирске. Рядом с местом, на котором образовалась яма, совсем недавно укладывали тротуарную плитку на пешеходной части улицы.

Велись работы по реконструкции целого остановочного комплекса «Речной вокзал». Теперь место провала окружили ограждением, чтобы никто не пострадал.

Горожане в соцсети моментально отреагировали: «Из источников, близких к мэрии: принято решение строить метро от „Речного вокзала“ в Академ. Уже начаты предварительные работы».

Напомним, что всего сутки назад в городе в яму упал трактор. Обрушение произошло рядом с торговым центром на проспекте Красном.