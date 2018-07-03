Вчера, 23:02

По словам чиновников, это будет новый уровень дорог, который внедрят по всей России.

Уже со следующего года в Саратове сделают инновационный асфальт. Заместитель председателя дорожного комитета Кузнецов утверждает, что похожего россияне еще не видели – качество будет намного лучше, чем сейчас.

В составе будут другие фракции щебня, от отличии от привычного асфальта. А также, чтобы подчеркнуть новшество – необходимо следовать всем требованиям, которые будут поставлены перед рабочими. Создатели такого рода покрытия для дорог также говорят и о его преимуществах: риск на дорогах уменьшится, долгий срок службы и снижение колейности.