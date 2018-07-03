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В Кировском районе Петербурга не выдержал движения асфальт

Сегодня, 22:08

Новая дорога не спела пролежать и двух недель, как ее починили - так тут образовалась глубокая яма.

В Кировском районе Петербурга не выдержал движения асфальт. Произошло это сегодня, вечером 3 июня. Как рассказывают очевидцы в интернете, на въезде на ЗСД и Автомобильную улицу машина пострадала из-за новой дороги. Владелец предупреждает, что необходимо быть осторожными, он хоть шину новую уже поставил, но ведь и другие могут попасть в беду.

Других пользователей эта ситуация только позабавила: «Положили новый асфальт – значит, скоро ремонт сетей будет», «Кроты пробу взяли» или «Так и метро скоро будет». Дорога и вправду была очень «убитой». По словам пользователя: «На ней еще немцы воевали». Также сообщается, что асфальт был некачественным, якобы настолько тонким, что подошва кроссовок толще.

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