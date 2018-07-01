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Капремонт: в Тамбове заменят 61 лифт и отремонтируют 91 дом

Сегодня, 19:22

На проведения ремонтных работ выделено 290 миллионов рублей.

В Тамбове недавно начался капремонт. Рабочие, как планируется, отремонтируют 91 многоквартирный дом. Они проведут работы на фасаде, кровле и инженерных сетях. По состоянию на сегодняшний день уже выполняется 80% работ.

На улице Куйбышева уже ремонтируются входные группы. На улице Карла Маркса в некоторых домах утепляют фасад. Так как дома там старые, люди жаловались на сильный холод зимой. Поэтому люди надеются, что на этот раз их проблема всё же будет решена.

В один из домов на улице Пушкарской уже завезли радиаторы отопления. Их решили поменять полностью. Ремонтировать инженерные сети здесь начали ещё на прошедшей неделе.

Для жителей Тамбова в приоритете оказались инженерные сети, системы отопления и электроснабжения. Затем уже рабочие заменят 61 лифт и займутся проблемными кровлями домов.

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