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В поселке Северный местные страдают от нарастающей кучи мусора

Сегодня, 21:47

Помойка прямо посреди улицы стала домом для десятков крыс. Дачники, которые ежедневно добираются до своих домов, видят лишь увеличивающуюся кучу.

В поселке Северный, что в Авиастроительном районе Казани, местные жители страдают от нарастающей с каждым днем кучи мусора. Коммунальщики могут неделями его не вывозить. Из-за лета и плюсовой температуры отходы начинают загнивать и запах стоит невыносимый. Многие жители из-за этого помойку даже дважды жгли – заканчивалось сильным пожаром. Также поселились крысы, что не может не пугать людей.

Они бы с радостью выбрасывали в другое место, но самая ближайшая свалка так далеко, что до нее своих ходом не доберешься. Местные уже не знают куда обращаться, но выдерживать ужасный запах на весь поселок им уже не в силу.

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