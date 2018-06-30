Обрушение балкона на Невском проспекте назвали «плановым»

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Отколовшаяся часть сооружения была отсоединена сотрудниками коммунального предприятия специально, после чего упала на тротуар. Местные жители были серьезно обеспокоены, однако никто из них не пострадал.

Как удалось выяснить журналистам, обрушение балкона на Невском проспекте в Петербурге назвали «плановым», ведь работы выполнялись специалистами под контролем руководителей. Рабочие отметили, что штукатурка и другие элементы балкона нужно ликвидировать, поэтому сейчас угроза обрушения отсутствует, и прохожие во время непредвиденных обстоятельств не пострадают.

О ситуации стало известно еще вчера, и в местных группах в соцсетях граждане начали обсуждать происходящее. Тогда очевидцы рассказали, что прямо на тротуар упала часть балкона, но по словам коммунальщиков, территория была ограждена специальными знаками.