Совфед в шоке: Власти Кунгура накажут за взымание с населения платы за дождевую воду

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Горожане заметили в «платёжках» ЖКХ новую графу – «За сточные воды».

Местные жители рассказали, что плата составляла всего 7 рублей в месяц, но им сразу же насчитали за два месяца. Людям непонятно, почему они должны платить за дождевую воду и вообще за погодные условия. В управляющей компании жителям Кунгура рассказали, что мол эти деньги взымаются за то, что вода бежит с крыши по водостокам и попадает в канализацию.

По словам горожан, вода стекает не в канализацию, а во дворы, где высыхает на солнце. В местном «Водоканале» же заявили, что плата в 7 рублей взымается за дождевую воду, которая попадает в канализационную систему. Но и такая информация не даёт ответ на вопрос: почему люди должны платить за погоду?

Совфед остался в шоке от случившегося. Однако Андрей Климов, член совета от Пермского края, считает, что есть вопрос об очистке коллекторов. Ситуация непростая, и с ней нужно разобраться, хотя она и не повод перекладывать всю ответственность с чиновников на обычных людей.

Через некоторое время стало известно, что власти Кунгура накажут за такое несправедливое взымание с населения платы за сточные воды. Инспектора из государственного жилищного надзора и региональная служба по тарифам будут проверять местный «Водоканал», который и ввёл сумму за дождевую воду.

Зампредседателя региона Красников заявил, что дождь никогда не входил в ОДН, туда входила только канализация. Здесь якобы неправильно объяснили ситуацию. Однако суть в том, что речь идёт о сточной воде, которая вызывается погодой.

Кстати, говоря об ОДН и ЖКХ, стоит отметить, что ввод платы «за сточные воды» не самое страшное. Дело в том, что по всей РФ с завтрашнего дня, 1 июля, повысят тарифы. В среднем увеличение платы на коммунальные услуги не превысит 4%. Но это лишь средний показатель, который в отдельных регионах может быть выше.

В ФАС уже успели предупредить о возможных ошибках в расчётах и «крупных» квитанциях за ЖКХ. Поэтому в ведомстве предложили перепроверить «платёжки», и если указанная сумма выше реальной – идти разбираться в жилищную инспекцию.