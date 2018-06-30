«Остаться в живых»: Чиновники Брянска устроили шоу для жителей многоэтажки

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После «ремонта» одной из многоэтажек, вход и выход из дома стал для многих людей настоящим испытанием.

О доме номер 8 на проспекте Ленина в Советском районе Брянска известно очень много. В подъезде многоэтажки разрушились ступени. Люди уже неоднократно жаловались как администрации города, так и управляющей компании. Однако всё это результатов, конечно же, не дало.

Дело о ремонте сдвинулось только после того, как люди обратились в СМИ, которые дали огласку происходящему. По словам местных жителей, чиновники и управляющие компании всё же решили провести ремонтные работы. Однако, как оказалось, результат был не таким, как ожидалось.

По словам людей, для них просто устроили шоу «Остаться в живых». Ремонт производят эпизодически, весь двор многоэтажки закидали строительным мусором. По новым ступенькам страшно ходить, особенно пожилым людям.

Дело в том, что вместо обычных бетонных ступеней рабочие просто установили каркас из металлопрофиля, набив на него доски. Теперь для многих вход и выход из дома стал настоящим испытанием.