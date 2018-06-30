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В центре Петрозаводска начала проваливаться земля

Сегодня, 09:54

На главном проспекте города жители Петрозаводска боятся ходить, так как под ногами в любой момент может провалиться земля.

На проспекте Ленина один из канализационных люков ушел под землю, после этого весь асфальт в этом районе начал трескаться и проваливаться. Местное общество очень возмущено тем, что администрация Петрозаводска ничего не предпринимает для того, чтобы убрать опасный люк.

 Аварийное место просто прикрыли деревянной доской, однако это не решает проблему, ведь в люк по-прежнему может кто-то упасть.

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