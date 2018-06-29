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В Красноярске закатали ливневки в асфальт

Сегодня, 22:30

В Красноярске ливневые канализации закатали в асфальт. Это заметили общественники. Они решили оценить ремонт дорог в Советском районе.

На участке дороги от переулка Светлогорский до улицы 9 мая ремонтные работы проводили в начале июня. Установили новый бордюр. Провели частичный ремонт и самого дорожного полотна. При этом ливневки строители закатали в асфальт. Похоже, что просто решили себя не утруждать и не стали обходить их стороной.

Правда, потом, они пытались отковырять асфальт с решеток. Судя по состоянию ливневок, ничего из этого у них не получилось.

Похоже, что в Красноярске вопрос ливневых канализаций стоит очень остро. Люди жалуются, что после каждого дождя им приходится пробираться по щиколотку в воде, переходя проезжую часть. Теперь, и на этом участке дороги воде некуда будет деваться.

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