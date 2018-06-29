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Пермские коммунальщики обязывают жителей платить за дождевую воду

Сегодня, 19:09

Городской «Водоканал» в Кунгуре объяснил, что новое внесение в платежки – это законное действие. Однако люди негодуют и не понимают, почему.

Пермские коммунальщики с мая этого года обязывают жителей платить за дождевую воду, а именно, за ее слив в канализацию. Новая строчка в коммунальной платежке так и называется «ОДН за сточные воды» и цена – 7 рублей, якобы за два месяца. Под сточными водами подразумевается как аварии в сетях дома, так и дождевая вода, стекающая прямо в канализацию.

Местные не понимают, как дождь может оказываться в канализации, если его впитывает грунт и у них в домах не «сливные ямы».

Как сообщила Роза Сулейманова, закон вступил в силу еще в феврале и называется «О водоснабжении и водоотведении». Также уточнила, что цена может зависеть и от самих пользователей. Им нужно быть более внимательными к обслуживающим компаниям, чтобы люки и инженерные сети находились в полном порядке. Оплачивать жители должны круглогодично.

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