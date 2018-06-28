В Чебоксарах из-за ремонта дорог машины испачкались в смолу

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Вчера, 27 июня, меняли асфальт на проспекте Тракторостроителей. То ли из-за жары, то ли по вине водителей, их машины пострадали от новых дорог.

В Чебоксарах машины испачкались в смолу из-за ремонта дорог. Как сообщают пострадавшие, они проехались по проспекту, а потом заметили загрязненный автомобиль. Как теперь избавляться от «асфальтного окраса», не знают.

Но ремонтники не собираются признавать вины. По их мнению, водители сами виноваты – нечего быстро ездить по только уложенной дороге. Они ставили знаки, предупреждая о снижении скорости – значит это уже не их проблемы.

Пользователи сети, которые посмотрели видео с выпачканными машинами, думают, что во всем виновата жара. Мало того, что асфальт мог не успеть застыть, так еще и под солнцем плавится.