Жители Микуни оригинально оповестили о провале на дороге

Сегодня, 21:10

В городе Микунь республики Коми на дороге провалился асфальт. Местные жители воткнули в провал ветки и доски, чтобы предупредить водителей.

Яма образовалась на перекрестке улиц Пионерской и Комсомольской. С помощью самодельного «дорожного знака» горожане оригинально оповестили водителей об опасности.

Руководитель микуньской администрации Владимир Розмысло сообщил, что знает о провале и будет решать вопрос с ремонтом дороги. Провалилась дорога из-за ливневой канализации, которая проходит под асфальтом.