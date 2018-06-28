«По стеночке»: В Улан-Удэ тротуар ликвидирован в пользу авто

Сегодня, 00:30

«Сюрприз» для пешеходов сделали городские чиновники, оградив бетонной стеной их привычный путь к школе, магазину и детскому садику.

Теперь буквально «по стеночке» должны добираться жители микрорайона ПВЗ, чтобы не быть сбитыми, мчащимися по проезжей части автомобилями. Впрочем, как пишут сами жители в социальных сетях, они предпочитают потратить лишнее время, чтобы обойти смертельно опасный участок стороной. Активисты обратились в мэрию с законным вопросом, кто стал инициатором этого экстремального «аттракциона». Однако выяснилось, что забор поставлен частным лицом, который юридически прав. Кто собственник участка дорогостоящей земли в Улан-Удэ, выяснить так и не удалось. Также непонятно, что будет построено за забором. Общественники не собираются довольствоваться отписками и намерены выяснить причины, по которым граждане подвергают свою жизнь, а главное, жизнь своих детей.