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"Уничтожают мозг детей": Половина российских школ признаны "ужасными"

Сегодня, 22:23

Специалисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) проводили мониторинг состояния зданий российских школ. В половине, а точнее, в 51% проверенных зданий, условия признали неприемлемыми, а в 80% случаев имелись серьезные претензии.

Активисты организации проверили с начала года 500 школ в 85 субъектах Федерации. Проверяли состояние зданий и соответствие их требованиям безопасности. Половина российских школ, по выводам экспертов, были признаны "ужасными".

Не оказалось существенных претензий только к состоянию 20% из проверенных школ, а 51% проверенных школ оказался в предаварийном состоянии, где «дети обучаются в плохих, некомфортных условиях».

Информацию эксперты собираются передать в министерство образования и науки. Худшими из проверенных школ называются средняя школа № 71 в Ярославле, средняя школа в селе Липовка Саратовской области и средняя школа № 5 в поселке Деревянка в Карелии. По мнени. экспертов, они "уничтожают мозг детей".

Здания этих школ не просто требуют капитального ремонта, в них в прямом смысле слова опасно находиться. Случаи вопиющие: водопровода нет, здания перекошены, покрыты глубокими трещинами, отопление практически не функционирует, и зимой ученикам приходится сидеть на уроках в верхней одежде и валенках. Спортзалы и столовые больше напоминают сараи, чем учебные заведения.

В Минобрнауки сообщили, что знают о выводах ОНФ по материалам проверки. Они обещают вместе с регионами устранять недостатки по каждому конкретному случаю.

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