VistaNews.ru


Все новые квартиры будут продаваться только с отделкой

Сегодня, 14:19

Согласно приказу Министерства строительства и ЖКХ России все квартиры, вводящиеся в эксплуатацию, обязательно должны быть с чистовой отделкой.

 Специалисты утверждают, что удорожание квадратного метра квартиры с такой отделкой по сравнению с квартирой с просто бетонными стенами составит около 10 тысяч рублей.

Под чистовой отделкой Минстрой понимает установку окон, дверей, сантехники, подготовку стен, потолков и полов для финишной отделки, проводку электроснабжения. Но уже финишную отделку квартиры каждый собственник будет делать на свое усмотрение и за отдельные деньги. Стоимость отделки хозяином квартиры может варьироваться в очень широких пределах – от эконом-класса до люксовых вариантов.

Таким образом, Минстрой вводит новое понятие – «стандартное жилье». Этому термину должны будут соответствовать такие квартиры с чистовой отделкой.

По сведениям министерства, квартиры с чистовой отделкой наиболее востребованы в настоящее время. Так, например, в Москве доля квартир, продающихся с такой отделкой, составляет от 26 до 46 процентов в зависимости от района города.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Московские квартиры с отделкой подорожали в 8 раз

В Москве аренда самой дорогой квартиры упала до минимума

В Москве квадратный метр жилья в дорогом пентхаусе стоит $50,5 тысяч

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Массивный НЛО открыл рядом с МКС портал в иные миры

 Доказательством этого, по мнению виртуальных уфологов, является некий объект,...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

«Тайна раскрыта»: Туристов на перевале Дятлова убил Уральский «гуманоид Алёша»

Оказывается, что крошечный инопланетянин настоящий долгожитель. Впервые его...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

Рекомендуем