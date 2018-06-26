Все новые квартиры будут продаваться только с отделкой

Сегодня, 14:19

Согласно приказу Министерства строительства и ЖКХ России все квартиры, вводящиеся в эксплуатацию, обязательно должны быть с чистовой отделкой.

Специалисты утверждают, что удорожание квадратного метра квартиры с такой отделкой по сравнению с квартирой с просто бетонными стенами составит около 10 тысяч рублей.

Под чистовой отделкой Минстрой понимает установку окон, дверей, сантехники, подготовку стен, потолков и полов для финишной отделки, проводку электроснабжения. Но уже финишную отделку квартиры каждый собственник будет делать на свое усмотрение и за отдельные деньги. Стоимость отделки хозяином квартиры может варьироваться в очень широких пределах – от эконом-класса до люксовых вариантов.

Таким образом, Минстрой вводит новое понятие – «стандартное жилье». Этому термину должны будут соответствовать такие квартиры с чистовой отделкой.

По сведениям министерства, квартиры с чистовой отделкой наиболее востребованы в настоящее время. Так, например, в Москве доля квартир, продающихся с такой отделкой, составляет от 26 до 46 процентов в зависимости от района города.