В Татарстане люди выселяются из-за трупного запаха в подъезде

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После того, как скончалась 77-летняя соседка, находиться в подъезде стало невыносимо. А все потому, что труп женщины вынесли, а дезинфекцию не провели.

В Татарстане люди выселяются из квартир из-за трупного запаха в подъезде. Одна из жительниц рассказывает, что всем жителям приходится бежать к своей квартире с закрытым рукой носом, чтобы избежать вони, которая с каждым днем становится все хуже. Женщина рассказала, что многие ее соседи начали разъезжаться: кто на дачу, кто к родственникам.

Оказывается, два месяца назад в одно из квартир умерла 77-летняя женщина, но об этом стало известно только несколько дней назад, так как усопшая не имела родственников и жила одна. Полицию вызвали жители подъезда, которые начали чувствовать неприятный запах. Труп, который уже разлагался, вывезли, а квартиру просто опечатали без предварительной дезинфекции.

В управляющую компанию неоднократно обращались, однако, сотрудники заявили журналистам, что впервые слышат о проблеме, но пообещали ее ликвидировать.