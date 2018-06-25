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Вода из канализации течет по улицам Уфы

Сегодня, 10:03

Жители уже который день жалуются в коммунальные службы, однако работники все откладывают ремонт. Многие боятся, что за воду, которая несколько дней бежит по улицам, придется платить им.

Жители Уфы сообщают, что на улице Борисоглебской третий день бежит вода из канализации. Ручей уже растекся на несколько улиц, и течет по тротуару и даже по проезжей части. На жалобы местных жителей сотрудники коммунальной службы никак не реагируют. На улице Рыльская общество жалуется на ту же проблему, воды ручьем вытекает на проезжую часть. Однако туда уже прибыли сотрудники коммунальной службы и устраняют утечку.

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