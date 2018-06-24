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В Солнечном обнаружили смертельно опасный люк возле детского сада

Сегодня, 18:37

Жители Саратовской области рассказали, что коммунальный колодец возле воспитательного учреждения находится в открытом виде. Фото распространили в социальных сетях.

В поселке Солнечный, как показывает на фото очевидец, есть опасное место для детей – открытый люк возле детского сада. Обломки фанеры, которые, по всей видимости, прикрывали данный колодец, валяются рядом с ним. Детский сад находится в нескольких метрах от этого места. Очевидец говорит, что открытый колодец территориально находится на улице Уфимцева.

Из-за таких открытых люков в Саратове постоянно страдают дети. Этой зимой из-за халатного отношения к опасным колодцам со стороны управляющих компаний, замерз насмерть мальчик 5 лет. После этого было еще несколько подобных случаев, но, как говорят местные жители, компании «жизнь не учит».

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