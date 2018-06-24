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У жителей ярославского многоэтажного дома появился «бассейн»

Сегодня, 16:47

Такой «подарок», по словам жителей, организовала управляющая компания дома.

Все дело в том, что управляющая компания дома 23/79, на улице Юности, не проявляет к жилому строению никакого интереса. Жители ярославского многоэтажного дома с иронией говорят, что теперь у них появился «бассейн». Действительно, состояние дома оставляет желать лучшего. Но компании до этого нет дела. Этот «бассейн», как выразились жильцы, совсем их не радует, поскольку он образовался в подвале из-за прорыва трубы.

Также появилась новая проблема – прорвало лежак сразу в двух местах. Жительница дома отмечает, что авария была устранена с помощью аварийной службы, но и то, наотмашь, после обращения в мэрию.

Что уж говорить о крыше, которая после зимы начала постоянно протекать. С третьего по пятый этаж она попросту отвалилась.

Жильцы надеются, что снимки, попавшие в сеть, смогут хоть как-то способствовать решению проблемы, с которой им приходится жить.

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