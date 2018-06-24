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Жители Владикавказа обеспокоены состоянием заброшенного сквера

Сегодня, 11:43

Местные власти упорно игнорируют призывы горожан привести общественную площадку в надлежащий вид.

Жители Владикавказа обеспокоены состоянием заброшенного сквера на Проспекте Коста, и уже несколько лет подряд безуспешно пытаются обратить внимание городских властей на внешний вид общественной площадки, которая могла бы вновь стать чудесным местом для отдыха. Жильцам близрасположенного дома больно смотреть на плачевное состояние некогда красивого сквера около школы, который превратился в территорию с заброшенным фонтаном, разбитыми лавочками, зарослями травы и разросшимися деревьями, а с недавних пор сквер выполняет роль парковки для самых находчивых автовладельцев.

На их обращение в городскую мэрию в 2016 году власти пообещали навести порядок в сквере в 2017-м в рамках программы по благоустройству, однако до сих пор никаких работ не проводилось.

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