Жилой дом в Буденновске атакуют тараканы

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Жители пытались жаловаться в коммунальные службы, но ЖКХ решило, что это не их забота.

Жилой дом № 37 в Буденновске атакуют тараканы. Жители жалуются в социальных сетях на проблемы, прикрепляя фото своих «гостей». Также делятся ужасными историями, как во время сна возможно проснуться из-за ползущего таракана по телу. Однако такая сильная атака совсем не беспокоит ЖКХ.

Как выяснилось, эта проблема не только в Ставропольском крае. Под постами жителей дома № 37 люди жалуются с других городов, что у них также нашествие тараканов в доме и на улицах, например, в Пятигорске. Там тоже нет никому дела до этого.