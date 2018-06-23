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В Подмосковье запустили масштабный учебный проект «Рro ЖКХ»

Сегодня, 19:41

Участие в проекте абсолютно бесплатное. Побывать на семинарах сможет любой желающий.

В Подмосковье запустили масштабный учебный проект «Рro_ЖКХ», который нацелен на повышение грамотности населения, касаемо вопросов в сфере ЖКХ. Участники проекта, посещая семинары и обучающие курсы, узнают о своих правах и, что не менее важно, обязанностях, которые необходимо соблюдать. Также управдомы поделятся ценным опытом, и расскажут об основных терминах и рычагах, которые необходимо знать каждому пользователю ЖКХ.

Проект был создан Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов и министерством ЖКХ Московской области. В этом месяце обучение продлится восемь дней, а организаторы проекта посетят около пяти городов.

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