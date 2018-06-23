Петербуржцы просят купить их дом Трампа

Сегодня, 17:55

Если не хотят помогать свои местные власти, то жители этого дома решили обратиться к иностранным.

Мост Бетанкура находится в 65 сантиметрах от дома № 5 на улице Ремесленной, что вызывает огромный негатив у населения. Действительно, мост, соединяющий Василеостровский и Петроградский районы, повлиял на целый жилой дом. Из-за него он начал рушиться, появилась плесень во всех квартирах.

Сначала власти Санкт –Петербурга даже не хотели расселять старый разрушающий дом, но после доказанного факта «испорченности» было решено расселить все 63 семьи этим летом. Но пока продвижения жильцы не видят.

Поэтому они в первый раз наклеили на окна листы, где вместе получилось обращение к президенту Владимиру Путину – «Путин, помоги!», но это не помогло. Позже начали рисовать краской на асфальте свой «крик о помощи», но и это тщетно. И тут петербуржцы уже просят Дональда Трампа купить их дом, объясняя свою «нестандартную» просьбу тем, что если не нужны своему государству, то вдруг помогут другие.