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Воронежцев поджидают «люки-ловушки»

Сегодня, 13:58

Городская администрация заботливо прикрыла открытые канализационные люки резиной и деревянными досками. В «ловушки» уже успели попасть несколько жителей города.

Один из жителей города рассказал, что воронежцев поджидают «люки-ловушки» на улице Пешестрелецкой около жилого дома №72, рядом с автобусной остановкой. Канализационные люки особо опасны в ночное время суток. Горожане говорят, что люки находятся в таком состоянии уже несколько месяцев. Городская администрация никак не отреагировала на жалобы воронежцев, а потом и вовсе прикрыла люки резиной.

Ранее сообщалось, что 5-летний ребенок упал в люк, который был прикрыт сгнившей деревянной доской.

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