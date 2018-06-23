Мутко обсудит программу развития Северо-Кавказского округа в Кисловодске

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По мнению вице-премьера, Кисловодск может быть национальной здравницей, куда и будут съезжаться люди.

В честь дня начала Великой Отечественной войны Василий Мутко вместе Сергеем Чеботаревым возложили цветы к памятнику. Однако целью приезда было обсудить программу развития Северо – Кавказского округа.

Василий Мутко отметил, что именно Кисловодску необходим отдельный подход. И вправду, данный город находится в такой местности, куда любят приезжать спортсмены со всего мира, чтобы провести сборы. Туристы, чтобы поправить свое здоровье. Поэтому экс-премьер готов обсуждать планы по поводу одного из главных курортных мест РФ. По его мнению, главными проблемами в Кисловодске являются инженерная инфраструктура и работа санаториев. Поэтому и следует в начале разобраться с аэропортом, достроить автомагистраль, а также скоординировать работу санаториев.