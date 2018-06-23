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Выполненные ранее работы оказались некачественными, поэтому предприятию пришлось исправлять существующие недочеты. На ремонт администрация региона потратила более 27 миллионов рублей, поэтому и потребовала качественных услуг.

Дорожники переделали просевшие люки на Пушкинской в Ижевске, всего исправлено было 12 колодцев, что скажется на экономике организации. Тем не менее, как говорит глава правительства региона Ярослав Семенов, такие недочеты обязаны исправлять именно исполнители, а сдвижение сроков также будет на их ответственности.

Помимо переделанных 12 люков, всего отремонтировано было более восьми десятков колодцев. По рассказу дорожников, иногда на качество выполненных работ могут повлиять погодные условия, ведь периодически земля проседает, что и выявляет дефекты.