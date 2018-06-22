В Барнауле по вине коммунальщиков появился новый фонтан

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21 июня в Барнауле прорвало водовод большого диаметра. Авария произошла на перекрестке улиц Германа Титова и Тимуровской (район Потока). Фонтан воды, пробив асфальтовое покрытие дороги, бьет на многометровую высоту. Вода затопила перекресток, реки текут по дорогам.

Местные коммунальщики говорят, что они опрессовывали сети, в результате чего произошел порыв. На этом месте трубы рвутся уже не в первый раз – свой ресурс сети, видимо, выработали. Местные жители пишут в соцсетях, что в этом аварийном месте трубы прорывает, как по графику, ежегодно. Кроме замены труб теперь предстоит и ремонт дороги – а на ней только что уложили асфальтовое покрытие.

В общем – всё, как всегда. Кстати, Барнаул «радует» прорывами труб практически ежемесячно: например, в мае фонтаны били дважды – на Балтийской улице и возле «УАЗ-центра». Тогда струей воды даже сбило с ног пожилую женщину, проходившую мимо.