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Элитную квартиру в Подмосковье затопило канализационными стоками

Сегодня, 04:45

Жительница Подмосковья пожаловалась на то, что в квартире этажом выше проложили трубы, не спросив ее согласия, и из-за этого между соседями возник конфликт. Она дважды обращалась в суд с иском против соседа, но представители Фемиды не реагируют на ее жалобы.

Одну из элитных квартир Подмосковья затопило канализационными стоками, потому что в квартире на верхнем этаже сосед без разрешения установил трубу, выходящую в потолок. Дама в поисках справедливости обратилась к журналистам. Она продемонстрировала им непригодный к использованию джакузи стоимостью $10 тыс. и пожаловалась, что теперь не может принять душ в своей квартире.

За комментариями обратились к эксперту государственной жилищной инспекции Давиду Галачиеву. Он пояснил, что нарушать целостность несущей конструкции запрещено. По его мнению: возможная причина - нестандартная планировка.

Пострадавшая сочла подобное объяснение отговоркой. Она намерена и дальше отстаивать свои права, и собирается привлечь к ответственности и нерадивого соседа, и отказавшихся ее помочь чиновников.

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