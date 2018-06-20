Омск хотят превратить в «сибирскую Венецию», считают горожане

Сегодня, 17:56

Проливные дожди в Омске в очередной раз обнажили застарелую проблему городских «ливневок». Жители города давно предъявляют претензии городским властям на некачественную работу гидротехнических сооружений.

Так, после ливня, с проспекта Карла Маркса вода не уходит по причине недобросовестной укладки асфальта и установки ливневых стоков. Они находятся выше дорожного покрытия, что делает невозможным водоотвод. Естественно, такое длительное стояние воды на улицах снова приведет в негодность дороги и, как следствие, к новому ремонту.

К тому же, горожане указывают на небезопасность дорожного движения на залитых водой участках автомагистрали. В планы омичей совсем не входит превратиться в сибирскую Венецию из-за инертности властей. И они совсем не хотят садиться на весла и выбирать лодку, как средство основного передвижения.