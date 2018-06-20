В Иркутской области коммунальные тарифы с 1 июля вырастут на 4-7%

Сегодня, 15:25

«Иркутскэнергосбыт» установил на уровне 7,1% максимальный рост коммунальных услуг в регионе.

Свет в Иркутской области подорожает на 5%. Коммунальные тарифы вырастут для всех потребителей, включая горожан и приравненных к ним групп населения. 1,06 рубля за киловатт энергии – таков вердикт «Иркутскэнергосбыта». Сельчане будут платить 0,742 рубля.

Также с 1 июля вырастут на 4-7% тарифы на горячую воду и тепло. Холодная вода не подорожает больше, чем на 4,1%.

Разумеется, постановление энергетиков взбесило жителей Иркутской области. Граждане в шутку полагают, что возросшими коммунальными тарифами власть хочет перестраховаться, дабы пенсионера точно не дожили до нового пенсионного возраста.

Актуальную тему пенсионной реформы ранее максимально понятно раскрыл блогер Максим Миронов.