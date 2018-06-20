Капремонты домов угрожают европейской популяции ласточек

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Гнёзда с кладками яиц и неоперившимися желторотыми птенцами разрушаются или замуровываются при проведении строительных работ.

Представители партии «Справедливая Россия» Белгородской области сообщили, что капремонт и реконструкция многоэтажных домов наносит невосполнимый ущерб экологии: строители уничтожают гнездовья ласточек под кровлей домов.

Дело в том, что период гнездования ласточек приходится на середину мая. Для своих гнёзд птицы выбирают чердаки, крыши и навесы зданий, где и помещают яичную кладку. В конце июня птенцы начинают вылетать из гнезда, а в сентябре улетают на юг. Это же время используют строители для проведения ремонтных работ, после которых на земле остаются вывалившиеся из гнезд неоперившиеся птенцы или яйца.

За последнее десятилетие популяция ласточек Европе уменьшилась вдвое. Для сохранения вида в Белгородской области предложили управляющим компаниям перенести ремонтные работы крыш прилёта ласточек, а стен – после отлёта.