«Решительные меры»: В Омской области люди разобрали дом для ремонта дорог

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Людям надоело ждать, пока власти обратят на них внимание, и решили взять инициативу в свои руку. По словам местных жителей, это они делают каждый год.

В Омской области жители небольшого посёлка в Муромцевском районе пошли на решительные меры и решили отремонтировать дороги.

Местная жительница по имени Елена рассказала, что люди для ремонта дорог разобрали целый кирпичный дом, из которого сделали дорожное покрытие. Это они сделали, чтобы дети себе «ноги не переломали». Кирпич жители села взяли в бесхозном доме, который разваливается.

Интересно, что администрация в курсе о проблемной улице, но никакой реакции с их стороны не последовало. Глава городского поселения заявил журналистам, что проблемная дорога на кадастровом учёте не стоит, поэтому деньги на неё и не выделяются. Чтобы этот участок внесли в реестр, нужна экспертиза, которая очень дорогая. Однако чиновники, конечно же, ничего не делают и проводить эту экспертизу даже и не собираются.