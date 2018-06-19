VistaNews.ru


«Решительные меры»: В Омской области люди разобрали дом для ремонта дорог

Сегодня, 15:35

Людям надоело ждать, пока власти обратят на них внимание, и решили взять инициативу в свои руку. По словам местных жителей, это они делают каждый год.

В Омской области жители небольшого посёлка в Муромцевском районе пошли на решительные меры и решили отремонтировать дороги.

Местная жительница по имени Елена рассказала, что люди для ремонта дорог разобрали целый кирпичный дом, из которого сделали дорожное покрытие. Это они сделали, чтобы дети себе «ноги не переломали». Кирпич жители села взяли в бесхозном доме, который разваливается.

Интересно, что администрация в курсе о проблемной улице, но никакой реакции с их стороны не последовало. Глава городского поселения заявил журналистам, что проблемная дорога на кадастровом учёте не стоит, поэтому деньги на неё и не выделяются. Чтобы этот участок внесли в реестр, нужна экспертиза, которая очень дорогая. Однако чиновники, конечно же, ничего не делают и проводить эту экспертизу даже и не собираются.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Омской области делают дорогу из красного кирпича

Жители Суздальского района утопили автомобиль в грязи

Жительнице Омской области осколком оторвало руку при взрыве котла

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

Рекомендуем