VistaNews.ru


Ремонт километра брянских дорог обойдется в 6 млн рублей

Сегодня, 14:44

Начальник управления автомобильных дорог Александр Башлаков озвучил цифру, до которой удалось снизить ремонтные работы на дороге. Об этом он сообщил губернатору на совещании.

Снижение стоимости ремонта брянских дорог за 1 км, как сказал начальник управления, достигнуто из-за благоприятных условий работы на дорогах. Он сказал, что километр залатанной дороги обойдется не более, чем в 6 млн рублей. Также докладчик сообщил, что треть работ от общего плана (28%), уже выполнена, поскольку сотрудники работают в две смены, с самого утра и до вечера.

Галина Сафронова, начальник ЖКХ, в Брянске дала комментарии по поводу проведения ремонтных работ на дорогах. Было отремонтировано кольцо на Литейной улице, объездная дорога «Брянск 1 - Брянск 2» и участок от улицы Комарова до Октябрьского моста.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Пензенской области за 2018 год отремонтируют 135 км федеральных дорог

В 2018 году на ремонт дорог в Ростове выделят 900 млн рублей

Названы районы, на ремонт которых воронежские власти выделили 500 000 000 рублей

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

Рекомендуем