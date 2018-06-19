Ремонт километра брянских дорог обойдется в 6 млн рублей

Сегодня, 14:44

Начальник управления автомобильных дорог Александр Башлаков озвучил цифру, до которой удалось снизить ремонтные работы на дороге. Об этом он сообщил губернатору на совещании.

Снижение стоимости ремонта брянских дорог за 1 км, как сказал начальник управления, достигнуто из-за благоприятных условий работы на дорогах. Он сказал, что километр залатанной дороги обойдется не более, чем в 6 млн рублей. Также докладчик сообщил, что треть работ от общего плана (28%), уже выполнена, поскольку сотрудники работают в две смены, с самого утра и до вечера.

Галина Сафронова, начальник ЖКХ, в Брянске дала комментарии по поводу проведения ремонтных работ на дорогах. Было отремонтировано кольцо на Литейной улице, объездная дорога «Брянск 1 - Брянск 2» и участок от улицы Комарова до Октябрьского моста.