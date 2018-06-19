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Жители Архангельска сидят без воды и света

Сегодня, 13:54

Коммунальные неудобства всегда переносятся достаточно тяжело. Теперь они коснулись жителей нескольких улиц Архангельска.

С наступлением летнего сезона многие коммунальные службы стали проводить плановые профилактические мероприятия, а также готовятся к эксплуатации сетей в осеннее-зимний период. Такие действия одобрительно оцениваются потребителями, но вот отсутствие подачи света и воды всегда переживается достаточно тяжело.

Сегодня, 19 июня, жителям Архангельска не дают спокойно работать и заниматься домашними делами незапланированные ремонтные работы, которые проводятся по улицам Карла Маркса, Гайдара и Садовой – здесь  абоненты не получат горячей воды. Кроме этого, на сайте городского водоканала размещена информация о том, что без холодного водоснабжения останутся потребители еще на нескольких улицах. С полным списком можно ознакомиться на сайте городской администрации, где указаны улицы, которые будут лишены и электроэнергии.

Сообщается, что возобновление подачи воды и света начнется с 17:00 сегодняшнего дня.

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