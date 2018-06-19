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В Нижегородском районе 11 домов отключили от воды

Сегодня, 12:14

Как рассказали представители городского Управления ГО ЧС, ситуация связана с проведением плановых работ.

Сегодня, 19 июня, в Нижегородском районе и в самом Нижнем Новгороде 11 домов отключили от водоснабжения. Подача холодной воды приостановлена с 10:00 до 19:00 на Зеленском съезде в номах номер 4 и номер 10, а на улице Ильинской это дома 1б, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. В сообщении городского Управления ГО ЧС отмечается, что без холодной воды будут и жители дома 13а на улице Почаинской.

После того, как специалисты закончат проводить запланированные работы, водоснабжение возобновят.

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