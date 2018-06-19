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В Нижнем Новгороде будут платить жителям за сдачу строительного мусора

Сегодня, 11:41

Вчера на пресс-конференции на тему экологии в регионе были подняты важные вопросы. В России по загрязненности окружающей среды Нижний Новгород на седьмом месте.

Депутат городской думы предложил платить жителям за сдачу мусора. Он это объяснил тем, что убирай - не убирай, а люди все равно будут мусорить дальше. А между тем для полной очистки от строительного мусора необходимо 20 миллионов рублей, когда регион может предоставить лишь шесть.

Также Роман Ухабин привел в пример советские времена, когда повсюду валялись металлические предметы от старых транспортов, сельскохозяйственных предприятий. Как он уверяет, тогда сказали, что собирают металлолом и платят за него – вмиг улицы чистыми стали. Так можно попробовать и сегодня.

В Московской области, в поселке Левинка жители обратились к местной власти, чтобы предотвратить огромную свалку, более 760 000 кубических метров. Известно, что выделят на нее 765 000 рублей.

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