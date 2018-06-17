В Новосибирске асфальт провалился на улице Гоголя

Сегодня, 17:38

На месте ЧП уже работают дорожники. В результате неприятного инцидента пришлось перекрывать движение возле дома №7.

Сегодня, 17 июня, в Новосибирске на улице Гоголя провалился асфальт, в результате частично перекрыли проезжую часть у дома №7, что стало настоящим сюрпризом для водителей, решивших выбрать именно этот путь.

По словам сотрудников ДЭУ №1, квалифицированные специалисты проведут следственные мероприятия с целью установления причины, по которой произошел обвал. Сейчас яму уже засыпали, сверху намереваются укладывать асфальт. Отмечается, что работы планируют закончить к 22:00 17 июня и 18 июня новосибирские водители смогут ездить на улице Гоголя без проблем. Соответствующие службы отреагировали на проблему оперативно.