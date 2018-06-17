В Калининграде в одной из квартир аварийного дома обрушился потолок

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В одной из квартир аварийного дома обрушился потолок. Это произошло вчера, 16 июня. Мэрия уже предпринимает меры.

Жительница данной квартиры рассказала, что произошло это в туалете и благо, никто не пострадал. Также удалось выяснить, что дом находится на расселении, которое должно состояться в конце 2018 года.

Постояльцы аварийного дома №38 на улице Белгородской жалуются на построение. «Ждем, когда что-то в следующий раз у кого-то обвалится» - комментируют ситуацию жители. В Калининграде не в первый раз в этом году рушится инфраструктура города. В апреле старый кирпичный забор обрушился на здание детского сада. Пострадавших, к счастью, не было.