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В центре Воронежа коммунальщики положили «однодневный» асфальт

Сегодня, 13:50

Жители улицы Пятницкого засыпали социальные сети публикациями фотографий и гневными постами. Тем не менее, администрация города убеждает, что все идет по намеченному плану.

В центре Воронежа коммунальщики положили «однодневный» асфальт. Новое покрытие буквально через несколько часов покрылось характерными трещинами и колдобинами. Более того, после снятия запрещающих знаков на проезд автотранспорта, дорога начала проваливаться под колесами. Опытные водители объезжать «отремонтированный» участок стороной, надеясь более на горбатый, но проверенный годами асфальт.

В ответ на многочисленные язвительные и гневные посты в социальных сетях, а также на официальные жалобы, городская администрация была вынуждена опубликовать разъяснение. По словам представителей соответствующего департамента мэрии, ремонт дорожного покрытия еще не закончен. После обнаружения всех дефектов, работы будут возобновлены. Горожане выразили всеобщее недоумение, но решили подождать продолжения событий.

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