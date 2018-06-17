Под Омском асфальт «похоронили» в лужах

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Две машины ссыпали асфальт в дефекты на проселочной дороге близ трассы «Омск-Черлак», около зоны отдыха на 81 километре.

Вчера в сообществе «REGIK55 ОМСК» автор разместил фотографию, сделанную им на трассе А320-Омск-Черлак, на 81-м километре, на которой запечатлен процесс ремонта проселочной дороги. На фото видно, как под Омском работники после окончания рабочего дня «похоронили» оставшийся асфальт в ямах, лужах и неровностях проселочной дороги.

Автор возмущен таким халатным поведением сотрудников дорожной службы, которые решили по-тихому избавиться от оставшегося материала подобным способом, что в дальнейшем может повлечь поломку любого автомобиля, да и дорогу, очевидно, теперь хорошо не сделают - «на самом деле это Россия».

Местные жители не разделили возмущения автора, посчитав, что лучше уж избавиться от невыработанного за рабочий день асфальта таким образом, чем заполнить им ближайший овраг. Многие отметили, что сотрудники дорожной службы выбрали правильную тактику, ведь за ночь асфальт превратился бы в «застывшую кучку которую потом надо будет убирать, и этот мультик ее уже не уберет, придется долбить вручную».