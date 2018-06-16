В Кирове два дома третий день «тонут» в фекалиях

Сегодня, 13:40

По словам местных жителей, канализация в подвале сломалась уже давно. Аварийные службы уже который день игнорируют проблему.

Жители Кирова в соцсетях пожаловались на то, что жилой дом, расположенный на улице Кирова 32, буквально утопает в фекалиях. Уже не раз поступали заявления о проблеме в аварийную службу, однако те отмахиваются, говоря, что приедут завтра. Однако «завтра» не наступает уже третий день. Служба объясняется тем, что у них и так слишком много заявок и проблем похуже этого. Подобный случай был и на улице Щорса, 25. Местные сообщали, что отходы уже третий день находятся на первом этаже, однако никто ничего не предпринимает.