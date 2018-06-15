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"Отрезало от мира": В Амурской области подтопило дорогу к трём сёлам

Сегодня, 16:10

В населённые пункты можно добраться только на спецтранспорте. Хотя запасы продовольствия и медикаментов ещё имеются, но они начинают истощаться.

После сильных осадков в верховьях реки Селемджи в ручье Инбера в Амурской области сильно поднялся уровень воды. В итоге дорогу к трём сёлам буквально подтопило. Речь идёт о 7-километровом участке трассы Экимчан – Златоустовск. Три села, а именно сам Златоустовск, Ивановское и Ольгинск, отрезало от внешнего мира. Проехать можно только на большегрузном высоком транспорте и спецтехнике.

Представители пресс-службы ГУ МЧС РФ по Амурской области рассказали, что пока что в этих трёх сёлах есть продовольствие и медикаменты. Однако общественный транспорт не ходит. Люди добираются в нужное место только частным транспортов.

Кроме того, завтра, 16 июня, по области ожидают выход циклона, сильные ливни и грозы. Получается, что дорогу затопит ещё больше.

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