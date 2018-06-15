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В Уфе вновь уложили асфальт в огромную глубокую лужу

Сегодня, 08:46

Для местных жителей такая халатность дорожников уже давно стала нормой. Люди годами ходят в мэрию, жалуясь на их недобросовестную работу с требованием прекратить тратить бюджетные средства впустую.

Сейчас же один из местных жителей сфотографировал с окна проезжающего транспорта, как в Уфе на улице Трамвайная рабочие уложили свежий асфальт в глубокую огромную лужу. По словам горожан, это уже не первый случай, когда дорожники хотят выполнить свою работу быстрей, не беря во внимание качество, снег, дождь и вообще окружающую среду.

Люди уже несколько лет пишут в мэрию Уфы петиции. Но там заявляют, что мол «это такая технология новая», которая позволяет укладывать асфальт в любую погоду. Однако люди шутят, что весь город скоро после таких технологий станет одной большой огромной ямой, ведь такая работа дорожников не качественная, и их асфальт, уложенный в плохую погоду, разрушается.

Местные жители шутят, что укладывать в дождь – «это по нормам и стандартам», но нужно всё же «скинуться» мэрии и дорожникам на насосы, чтобы те всё же лучше откачивали лишнюю воду.

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