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Водолазная служба Мосводоканала начнет работу 1 июля

Сегодня, 17:07

У Мосводоканала формируется водолазная служба, которая вскоре начнет свою работу. На данный момент ведется набор специалистов.

1 июля у АО «Мосводоканал» появится собственная водолазная служба и теперь не придется нанимать для подводных работ другие службы. Сообщается, что на специалистов будут возложены обязанности по осмотру и ремонту объектов водно-канализационного хозяйства. Водолазы под водой будут обследовать гидротехнические сооружения, осматривать водоводы, проверять и защищать сооружения для защиты рыб, а также заниматься другими подводными работами. Водолазная служба Мосводоканала начнет работу уже с 1 июля.

На данный момент проводится прием специалистов, из которых будет сформирована группа водолазов, учитывая объем работ. Отмечается, что, благодаря данной организации, около 15 миллионов жителей Московского региона обеспечены питьевой водой.

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