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В Омске подвал жилого дома стал болотом

Сегодня, 15:09

В Омске жильцы дома на улице Тепличной пожаловались на затопление подвала. ЖКХ на замечания не отреагировало.

Воды столько, что даже войти внутрь подвала не возможно. Кроме того, из-за затопления в помещении очень неприятный запах. По словам жильцов, они чувствуют себя, как на какой-то свалке. Дом находится в аварийном состоянии, однако при всём этом люди уезжать из него не хотят. Жильцы надеются, что здание снесут, а их расселят в более комфортные квартиры.

Во всём люди винят халатное отношение службы ЖКХ. По их словам, свои обязанности сотрудники этой организации выполнять и не собираются. До них вообще сложно «как-то достучаться». В Сети, где опубликовали жалобу, людям посоветовать организовать какой-то ремонт самостоятельно, раз уж не выходит дождаться того, что им полагается по закону.

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