В Забайкалье должница залезла на опору ЛЭП для отгона энергетиков

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Сотрудники «Читаэнерго» пришли отключить свет жительнице села Новодоронинск, однако задолжавшая коммунальщикам женщина не собиралась сдаваться без боя.

Должница из Карымского района длительное время не платила за электроэнергию. Как итог, сотрудники «Читаэнерго» прибыли для отключения "халявного" света.

Женщине намерения энергетиков не понравились, поэтому она залезла на опору ЛЭП для отгона неприятелей. Коммунальщики оказались с железной выдержкой. Дождавшись капитуляции должницы, они спокойно сделали свою работу.

Инцидент в Забайкалье нельзя назвать чем-то новым для России. Глядя на коммунальные тарифы, многие граждане намеренно отказываются платить государству, впоследствии вступая в неравный бой за комфортные условия жизни.