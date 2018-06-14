VistaNews.ru


В Забайкалье должница залезла на опору ЛЭП для отгона энергетиков

Сегодня, 12:44

Сотрудники «Читаэнерго» пришли отключить свет жительнице села Новодоронинск, однако задолжавшая коммунальщикам женщина не собиралась сдаваться без боя.

Должница из Карымского района длительное время не платила за электроэнергию. Как итог, сотрудники «Читаэнерго» прибыли для отключения "халявного" света.

Женщине намерения энергетиков не понравились, поэтому она залезла на опору ЛЭП для отгона неприятелей. Коммунальщики оказались с железной выдержкой. Дождавшись капитуляции должницы, они спокойно сделали свою работу.

Инцидент в Забайкалье нельзя назвать чем-то новым для России. Глядя на коммунальные тарифы, многие граждане намеренно отказываются платить государству, впоследствии вступая в неравный бой за комфортные условия жизни.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Новосибирской области женщина залезла в чужую квартиру ради сигарет

Голая филиппинка залезла на опору ЛЭП и получила удар током

В Чебоксарах в постель к женщине залезла крыса и укусила за ногу

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Рекомендуем