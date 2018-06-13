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В Ростове несколько улиц останутся без света

Сегодня, 19:14

В некоторых домах света не будет полдня, в то время, как часть абонентов будут оставлять без электроэнергии каждый день на протяжении двух недель.

В Ростове на ряде участков запланировали профилактические работы на линиях электропередач. В этой связи несколько улиц на какое-то время останутся без света. Городские электрические сети уже предупредили абонентов о грядущих отключениях. В частности, уже завтра без электроэнергии придётся обходиться с 9 до 17 часов жителям улиц 40 Лет Победы и Краеведческой. На следующий день, 15 июня, свет отключат в рабочее время на улицах 34 линия, 36-линия, Тюхраева.

Также не будет электричества в домах на территории садового товарищества «Садовод». Наибольшие неудобства коммунальщики намерены предоставить жителям Железнодорожного района Ростова. В период с 13 по 29 июня здесь каждый рабочий день с 9:00 до 17:00 будут обесточены многие жилые дома. На предприятии уже принесли извинения в связи с причинёнными неудобствами.

Ранее мы писали, что Севастополь и Симферополь остались без света из-за аварии на подстанции. Также наблюдаются отключения электроэнергии в других населённых пунктах региона. Отдельно стоит отметить проблемы с мобильной связью.

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